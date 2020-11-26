"ملكة الطرق الوعرة" الجديدة من نيسان

صنفت سيارات الفئة X من شركة نيسان خلال الأعوام الماضية من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي في العالم، وهذا العام أرادت الشركة أن تجعل هذه السيارات أكثر تميزا وجمالا أيضا.

ومن بين أبرز مركبات هذه الفئة التي كشفت عنها نيسان مؤخرا جاءت سيارة X-Terra، والتي حصلت على تصميم مميز يشبه بعض الشيء تصاميم Patrol الجديدة.

وتمتاز المركبة الجديدة عن مركبات Terra السابقة بأن ارتفاع المنصة الحاملة للهيكل عن الأرض ازداد ليصبح 243 ملم، والعجلات فيها أصبحت بمقاس 18 إنشا بدلا من 17 إنشا، كما زودت بأنظمة تعليق مميزة ومتينة تمنحها إمكانيات أكبر على اجتياز الطرق الوعرة والمناطق المكسوة بالرمال أو الثلوج، فضلا عن أن طول الهيكل فيها بات 4 أمتار و90 سنتيمترا.

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وحصلت هذه المركبة على 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 ركاب، وعلى أحدث أنظمة المولتيميديا، وعلى شاشات تعمل باللمس بمقاس 7 أو 9 بوصات، ونظام للفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وأنظمة مراقبة النقطة العمياء أثناء القيادة، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية.

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كما ستطرح بنظامي دفع خلفي ورباعي، ومحركات بنزين بسعة 2.6 ليتر بعزم 165 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

المصدر: moto1