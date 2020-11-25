رينو تطرح سيارة اقتصادية أنيقة ورخيصة الثمن

أعلن وكلاء شركة رينو في موسكو عن بدء مبيعات سيارة Logan Stepway التي صنفت كواحدة من أكثر السيارات العملية للعام الجاري.

وتتميز السيارة الجديدة عن مركبات Logan السابقة بهيكل أطول بقليل، عدلته رينو خصيصا ليكون أكثر ارتفاعا عن الأرض ويمكن المركبة من اجتياز الطرق الوعرة بسهولة.

كما حصلت هذه السيارة على مصابيح أمامية جديدة فيها عدسات خاصة تركز حزم الإضاءة بشكل ممتاز، وعلى تصميم جديد لممتصات الصدمات يتداخل فيه اللونان الفضي والأسود بصورة مميزة، وزينت بعض عناصر هيكلها من الخارج بالكروم بطريقة أنيقة وجذابة.

أما قمرة السيارة فأصبحت أوسع أيضا، وجهزت بمقاعد مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة مجهزة بشاشة تعمل باللمس، ومقود مميز فيه أزرار للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة والرد على المكالمات الهاتفية.

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وحصلت Logan على أنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والزجاجين الأمامي والخلفي، وعلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات.

وستطرح منها عدة نسخ مزودة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.6 ليتر، بعزم 82 و102 و113 حصانا، تبدأ أسعارها من 11 ألف دولار تقريبا.

المصدر: moto1