الصينية Haval تتحدى أقوى شركات السيارات بتحفة متطورة وأنيقة

تستعد شركة Haval الصينية لطرح H2 المميزة التي حصلت على تقنيات لم تحصل عليها الكثير من سيارات الدفع الرباعي الحديثة الفاخرة.

وبالإضافة إلى التقنيات الحديثة أولت شركة Haval اهتماما ملحوظا لتصميم وتفاصيل هذه المركبة من الخارج، إذ حصلت السيارة على شبك أمامي عريض وبارز مزين بالكروم يعطيها ملامح السيارات الفاخرة، كما حرص المصممون على منح المصابيح الأمامية ومصابيح الضباب وفتحات الهواء على الواجهات أشكالا تميزها عن جميع تلك الموجودة في المركبات الأخرى.

وجاء هيكل هذه السيارة بطول 4 أمتار و47 سنتيمترا، بعرض 184 سم، وارتفاع 161 سم، أما المسافة ما بين محوري العجلات فيه فـ 270 سم.

وتبرز أهم معالم التميز في هذه المركبة في قمرتها الداخلية والتقنيات التي حصلت عليها، ومن أبرز هذه التقنيات لوحة التحكم اللمسية الموجودة بجانب السائق والتي تغني عن الأزرار التقليدية، وإضافة إلى اللوحات اللمسية الموجودة على الأبواب للتحكم بحركة المقاعد وزجاج النوافذ، فضلا عن واجهة القيادة المزودة بشاشة كبيرة في المنتصف، وشاشة لمسية طويلة قبالة الراكب المجاور للسائق، والتي يمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات المركبة.

youtube/Autocar India

كما حصلت هذ السيارة على نظام ذكي يظهر للسائق الحالة الفنية والتقنية لمعظم الأجزاء والتقنيات الموجودة فيها، ونظام يبين ضغط الهواء في العجلات، وأنظمة للتحكم الأوتوماتيكي بالسرعة والفرامل لتفادي الحوادث في الحالات الطارئة، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والطرق المتعرجة.

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وحصلت على عدة أنواع من المحركات، أبرزها محرك بنزين بسعة 1.5 ليتر، يولد عزما يعادل 150 حصانا.

المصدر: moto1