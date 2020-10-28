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فورد تتحضر لإطلاق نموذج رباعي الدفع EcoSport الاقتصادية

عالم السيارات

فورد تتحضر لإطلاق نموذج رباعي الدفع EcoSport الاقتصادية
youtube/Gold Pony
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في السنوات العشر الماضية أصبحت EcoSport من بين أشهر سيارات الكروس أوفر الصغيرة في العالم، ومن بين أكثر المركبات مبيعا في أوروبا.

وفي خطوة لتعزيز مبيعات هذه السيارة قررت فورد إطلاق نسخ منها تعمل بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأدخلت على النسخ الجديدة العديد من التعديلات التي طالت تصميم الهيكل وتصميم المصابيح وممتصات الصدمات.

وحصلت EcoSport الجديدة على هيكل كروس أنيق بطول 4 أمتار، عرضه 176 سم، وارتفاع 166 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 251 سم.

أما مقصورة هذه المركبة فجائت بمقاعد مريحة مخصصة لـ 5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية، وزودت واجهة القيادة فيها بنظام مولتميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للشاشة الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.

ودعمت فورد هذه المركبة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقود والزجاج والمرايا في فصل الشتاء، وأنظمة ABS للفرامل، إضافة إلى وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

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وستطرح السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات EcoBoost اقتصادية بسعة 1.0 ليتر وعزم 125 حصانا، ومحركات بسعة 1.5 ليتر وعزم 122 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، وعلب أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: moto1

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