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سيارة Rio المعدلة الجديدة ستظهر في روسيا وبعض البلدان قريبا

عالم السيارات

سيارة Rio المعدلة الجديدة ستظهر في روسيا وبعض البلدان قريبا
youtube/KIA Motors Belarus
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سربت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن سيارات Rio X الجديدة التي تسعى كيا لطرحها في السوق الروسية وبعض أسواق العالم قريبا.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن Rio X المنتظرة أتت بهيكل هاتشباك يمنحها مواصفات السيارات العائلية،  وحملت تعديلات ملحوظة مقارنة بسيارات Rio X-Line التي ظهرت العام الجاري.

وتغيرت في السيارة الجديدة أشكال المصابيح الأمامية إذ حصلت على نتوء مميز يمتد إلى الأسفل كما في نسخ "ستايل" الحديثة من Rio، وزودت هذه المركبات بشبك أمامي أكثر بروزا، وتغير فيها تصميم الفتحات الهوائية وتصميم إطارات مصابيح الضباب وتصميم ممتصات الصدمات.

وزودت هذه المركبات بعجلات بمقاس 15 إنشا، وأنظمة لتدفئة المقود وصفين من المقاعد، إضافة إلى 6 وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة ABS  للفرامل، وكاميرا وحساسات مسافات يمكن التحكم بها عبر شاشة تعمل باللمس موجودة على واجهة القيادة.

سيارة Rio المعدلة الجديدة ستظهر في روسيا وبعض البلدان قريبا
youtube

كما ستطلق منها نسخ مزودة بميزة تدفئة الزجاج الأمامي في الشتاء، وأنظمة كهربائية لطي المرايا أوتوماتيكيا عند ركن المركبة، وأنظمة كهربائية فيها ذاكرة تحفظ عدة وضعيات تناسب الركاب وسائق السيارة.

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ومن المفترض أن تتوفر هذه المركبات بمحركات بنزين بسعة 1.4 و1.6 ليتر، تستهلك ما بين 6 إلى 7 ليترات من الوقود وسطيا لكل 100 كلم تقطعها السيارة، وأن تحصل على علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: moto1

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