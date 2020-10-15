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مريحة ومتطورة.. نيسان تطرح سيارتها العائلية الجديدة

عالم السيارات

مريحة ومتطورة.. نيسان تطرح سيارتها العائلية الجديدة
youtube/AUTO MOTO
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أعلن وكلاء شركة نيسان عن بدء الشركة بطرح سيارات Elgrand Highway Star العائلية في العديد من أسواق العالم.

وتتميز هذه السيارة بهيكل ميني فان أنيق وقمرة مزودة بـ 4 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 9 ركاب.

وحصلت المقاعد في هذه السيارة على تقنيات كهربائية مميزة للتحكم بدرجة حرارتها ووضعياتها، كما زودت بأقسام متحركة لرفع القدمين أثناء السفر لتوفير أكبر قدر من الراحة للمسافرين.

كما دعمت نيسان  Highway Star الجديدة بأحدث أنظمة المولتيميديا والصوتيات، وأنظمة تكييف ممتازة، وأنظمة أمان تعتمد على كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وأنظمة لزيادة الثبات على المنحدرات والطرقات المتعرجة، إضافة إلى أنظمة ABS متطورة للفرامل، وحساسات للضوء والمطر.

وستطرح هذه المركبات بعدة طرازات، طرازات عادية، طرازات VIP مجهزة بمقاعد وتقنيات داخلية خاصة.

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أما بالنسبة للمحركات فستأتي هذه السيارات بمحركات بسعة 2.5 ليتر بعزم 170 حصانا، ومحركات بسعة 3.5 ليتر بعزم 280 حصانا، ويمكن أن تحصل على محركات هجينة اقتصادية، وستعمل جميع هذه المحركات مع نظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: moto1

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