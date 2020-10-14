هكذا أصبحت Accord الأسطورية من هوندا

على مدى السنوات الماضية عرفت Accord كواحدة من بين أفضل سيارات السيدان العائلية في العالم وأكثرها عملية وموثوقية، لكن هوندا قررت هذا العام أن تجعلها أكثر جاذبية وتميزا.

وتتميز Accord الجديدة بهيكل انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، وتصميم ملفت للواجهة الأمامية التي تزينت بخطوط بارزة مطلية بالكروم ومصابيح مزودة بوحدات إضاءة متعددة تعمل بتقنيات LED، فضلا عن تداخل اللونين الأسود والفضي بصورة جذابة مع الألوان الأساسية للهيكل.

وداخليا حصلت هذه السيارة على مقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة إلكترونية، كما خلت من مقبس التحكم بالسرعات بتصميمه التقليدي إذ استبدل المقبس بأزرار موضوعة يمين السائق.

وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس يمكنها الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا، كما حصلت الواجهة على لوحة إلكترونية خاصة للشحن اللاسلكي للهواتف، وحصل ركاب المقاعد الخلفية على منافذ USB لشحن الأجهزة الإلكترونية.

وتميزت السيارة بالعديد من أنظمة الأمان التي تعتمد على كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وعلى نظام يبين للسائق التزام كل راكب بوضع حزام الأمان، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتوجيه إضاءة المصابيح مع حركة المقود.

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وستطرح Accord الجديدة بعدة أنواع من المحركات، محركات توربو بأربع أسطوانات بسعة 1.5 ليتر وعزم 195 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 255 حصانا، ومحركات هجينة بعزم 215 حصانا.

المصدر: moto1