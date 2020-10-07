تعرف على Sorento الجديدة كليا من كيا

رغم المبيعات الكبيرة التي حققتها سيارات Sorento العام الماضي قررت شركة كيا إدخال تعديلات جذرية على شكل هذه المركبات وزودتها بتقنيات وميزات جديدة.

من حيث المظهر يختلف النموذج الجديد من هذه السيارات عن نماذج Sorento التي طرحت في العامين الماضيين، إذ أصبح الهيكل أكبر وأطول وأكثر انسيابية، وقلت مقاومة السيارة للهواء بفضل الخطوط الخارجية المدروسة وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية، كما تغيير شكل الواجهة الأمامية كليا، وحصلت هذه الواجهة على شبك عريض لغطاء المبرد، وعلى ممتص صدمات جديد، ومصابيح بتصميم مميز تعمل بتقنيات LED، كما تغيير شكل الواجهة الخلفية أيضا وتصميم مصابيحها.

وبنيت هذه السيارات على منصة N3 التي تعتمدها شركتا هيونداي وكيا، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتار و81 سنتيمترا، بعرض 190 سم، وارتفاع 170 سم، كما أصبحت المسافة بين محوري العجلات فيها 281 سم، كما زودت بعجلات مميزة بحجم 19 إنشا.

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وداخليا حصلت Sorento على قمرة واسعة ومريحة فيها مقاعد جلدية لـ 7 ركاب، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان كبيرتان إحداهما تعمل باللمس، ويمكن للشاشة الكبيرة الاتصال لاسلكيا بالأجهزة والهواتف الذكية، كما يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، إضافة إلى أنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد.

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وستحصل النسخ العادية من هذه السيارات على محركات MPI بسعة 2.5 ليتر وعزم 232 حصانا، كما ستأتي نسخ أخرى من Sorento بمحركات CRDi بسعة 2.2 ليتر وعزم 199 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

المصدر: moto1