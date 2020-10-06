رينو تحضر لنقلة نوعية في عالم السيارات

تتسابق شركات السيارات في السنوات الأخيرة لإضافة كل ما هو جديد على مركباتها للاستحواذ على حصص أكبر في الأسواق، وشركة رينو قررت هي الأخرى استقطاب الزبائن بمركبة فريدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن رينو تستعد للكشف عن سيارة كهربائية بميزات غير مسبوقة خلال حدث eWays الذي سيعقد في الفترة ما بين 15 و26 أكتوبر الجاري.

وتشير التسريبات إلى أن سيارة رينو المنتظرة ستبنى على منصات CMF-EV، وستحصل على هيكل بطول 4 أمتار و20 سنتيمترا، والأهم من كل ذلك ستعمل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة، وستزود ببطاريات تكفيها لتقطع مسافة 600 كلم بالشحنة الواحدة، أي أنها ستتفوق على سيارات تسلا الشهيرة من هذه الناحية، كما قد تحصل هذه المركبة على ميزات الشحن اللاسلكي عبر منصات خاصة قد تستعمل في الطرقات مستقبلا.

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ويتوقع لهذه السيارة أن تكون نسخة معدلة عن مركبة Morphoz التي استعرضتها رينو مطلع العام الجاري، والتي حصلت على ميزة لا توجد في باقي السيارات هي أن هيكلها يتحرك ليزداد طول المركبة أو يقصر لتتغير مع حركته مساحة المقصورة.

المصدر: moto1