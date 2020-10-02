نيسان تتحضر لإطلاق Qashqai الاقتصادية والجديدة كليا

سربت بعض مواقع الإنترنت صورا لتصميم النموذج الجديد من سيارات Qashqai الذي تتحضر شركة نيسان للكشف عنه قبل نهاية العام الجاري.

وبالنظر للصور نلاحظ أن المركبة الجديدة اختلفت كليا من حيث الشكل عن سيارات Qashqai الحالية، وأصبح هيكلها أكثر انسيابية، وتغير فيها تصميم المصابيح الأمامية إذ أصبحت أنحف وأكثر بروزا، وكذلك تغير تصميم ممتصات الصدمات، وأصبحت العجلات أكبر، وزودت هذه السيارة بسقف بانورامي كبير جدا يمنح الركاب شعورا بالاسترخاء أثناء السفر.

ولم تطل التغيرات التصميم الخارجي لهذه السيارات فحسب، فمقصورة هذه المركبات أصبحت أكثر عصرية أيضا، وحصلت على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة عملاقة تعمل باللمس تمتد من أمام السائق حتى منتصفها تقريبا، ويمكنها توزيع إشارات الإنترنت التي تستقبلها من شبكات 4G إلى الهواتف والأجهزة الذكية.

youtube/NAAVTOTRASSE

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وزودت Qashqai الجديدة بأنظمة امان تعتمد على كاميرات وحساسات لقياس المسافات، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات، وحساسات إلكترونية للإضاءة والمطر، وأنظمة لقياس ضغط الهواء في العجلات.

وستطرح بعدة نماذج، نموذج مزود بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.2 ليتر وعزم 115 حصانا، ونموذج مزود بمحركات بنزين بسعة لترين وعزم 144 حصانا.

المصدر: moto1