تحفة جديدة من بي إم دبليو تضاف إلى عالم السيارات المكشوفة

قررت شركة بي إم دبليو هذا العام اجتذاب أنظار الشباب ومحبي السيارات المكشوفة بنموذج سيدان جديد من الفئة الرابعة.

وأكثر ما يلفت النظر في السيارة الجديدة هو السقف المتحرك الذي يطوى بكبسة زر ليختفي داخل الصندوق الخلفي ليحولها إلى سيارة مكشوفة لمحبي النزهات الصيفية.

وتميزت هذه السيارة أيضا بتصميمها الرياضي وهيكلها المزود ببابين، والخطوط البارزة على الهيكل، والواجهة المزودة بشبك كبير والتصميم الفريد للمصاببح إضافة إلى الفتحات الهوائية على الواجهتين الأمامية والخلفية، حيث تمنحها هذه العناصر مجتمعة طابع القوة والحداثة بنفس الوقت.

أما القمرة فحصلت على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وعلى واجهة القيادة شاشتان كبيرتان، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات، وأخرى في المنتصف تعمل باللمس، يمكن استعمالها لمراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، أو للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص المركبة.

وستطرح هذه السيارة بعدة نماذج، نموذج 420i مزود بمحرك بنزين بعزم 184 حصانا، ونموذج 430i فيه محرك بعزم 258 حصانا، ونموذج M440i xDrive فيه محرك بنزين توربيني بعزم 374 حصانا، يمكنه التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 4.9 ثانية فقط.

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كما ستتوفر منها نسخ BMW 420d بمحركات ديزل توربينية بعزم 190 حصانا، ونسخ 430d مزودة بمحركات ديزل تولد عزما يعادل 286 حصانا، ونسخ M440d xDrive بمحركات ديزل بعزم 230 حصانا، قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 5.9 ثا، والوصول إلى سرعة قصوى 250 كلم/سا.

المصدر: moto1