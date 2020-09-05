 
مباشر

شركة Jeep تضيف تحفة جديدة لعالم السيارات رباعية الدفع

عالم السيارات

شركة Jeep تضيف تحفة جديدة لعالم السيارات رباعية الدفع
youtube/ REC Anything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oo3p

كشفت شركة Jeep عن أحدث نموذج من سيارات Grand Wagoneer ليحظى هذا النموذج باهتمام كبير من الناس في مختلف بلدان العالم.

وأثارت السيارة الجديدة إعجاب الناس ومراقبي سوق السيارات بفضل العديد من المواصفات التي حصلت عليها، والتي من ضمنها الهيكل الكبير الذي صمم لمنح المركبة طابع العصرية والحداثة وحافظ بنفس الوقت على روح تصاميم سيارات  Jeep التقليدية.

كما تميزت هذه السيارة بقمرتها الواسعة التي أتت بمقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 7 ركاب، مجهزة بمنظومات كهربائية متطورة لتبريدها وتدفئتها والتحكم بوضعياتها لتناسب جميع الركاب، وبشاشات تسمح لكل راكب بالاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات ومحطات التلفزة.

 أما واجهة القيادة فزينت بعناصر من الخشب والألومينيوم، وحصلت على شاشتين متطورتين بمقاس 12.3 بوصة ، ومقود مجهز بأزرار ومفاتيح تساعد على التحكم بأنظمة القيادة والصوت والعديد من أنظمة المركبة.

إقرأ المزيد
فولكس فاغن تعلن عن مواصفات Tiguan الجديدة
فولكس فاغن تعلن عن مواصفات Tiguan الجديدة

وستحصل النسخ الأساسية من هذه السيارة على محركات توربينية بست أسطوانات وسعة 3.6 ليتر، وعلى نظامي دفع أمامي ورباعي، وقد تطلق نسخ خاصة منها مزودة بمحركات هجينة صديقة للبيئة.

المصدر: moto1

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا