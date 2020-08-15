بنتلي تعلن عن سيارتها الفاخرة الجديدة

بعد أن لاحظت الإعجاب الكبير الذي حظيت به سيارات Bentayga التي طرحت مطلع العام الجاري، قررت شركة بنتلي إطلاق نسخة معدلة ومميزة من هذه المركبات.

وتبين الفيديوهات التي نشرتها بنتلي لسياراتها الجديدة أن السيارة أتت بهيكل هاتشباك، يجمع بين معالم الرياضية والفخامة بنفس الوقت، إذ احتفظت هذه المركبة بالشبك الأمامي العريض الذي يميز سيارات بنتلي، وحصلت على زوجين من المصابيح المستديرة من الأمام والتي تميزت فيها سيارات الشركة في الأعوام الأخيرة.

وزين هيكل السيارة أيضا بجنح هوائي صغير تم تثبيته على مؤخرة السقف لزيادة الثبات أثاء السير بسرعات كبيرة، كما حصلت السيارة على فتحات هوائية مميزة مطلية بالكروم فوق حجرتي العجلات، وغطى الكروم اللماع الإطارات المحيطة بالنوافذ وبعض عناصر ممتصات الصدمات الأمامية والخلفية.

أما القمرة فجاءت بمقاعد جلدية مطرزة مكسوة بالجلد الناعم ومزينة بشعار Speed ، تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة القيادة حصلت على أحدث أنظمة المولتيميديا وعلى شاشة تعمل باللمس بمقاس 10.9 بوصة، وتزينت بساعة مميزة صنعت على النمط الكلاسيكي.

إقرأ المزيد

ويضمن الأداء الجبار لهذه المركبة التي تزن طنين ونصف الطن تقريبا محرك توربيني بـ 12 أسطوانة بسعة 6.0 ليتر، يولد عزما يعادل 635 حصانا، قادر على زيادة تسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3.9 ثانية فقط.

المصدر: moto1