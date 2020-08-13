الصين تطرح في روسيا إحدى أكثر سياراتها تميزا

أعلن وكلاء شركة Geely الصينية أن شركتهم ستبدأ بطرح سيارات FY11 في الأسواق الروسية قريبا.

وما يميز هذه السيارات هو تصميم هيكلها الخارجي المستوحى من تصميم سيارات X6 الشهيرة التي تطورها بي إم دبليو، والذي يمنح الهيكل انسيابية كبيرة ومقاومة أقل للهواء أثناء السير.

كما زينت Geely هذه المركبات بواجهة أمامية فريدة الشكل تحمل شعار الشركة، وأدخلت على تصميم الهيكل عناصر من الكروم اللماع والفايبر الأسود لمنحها طابعا رياضيا، وزاد تميز الهيكل المصابيح الأنيقة التي تعمل بتقنيات LED، والتي تميل إضاءتها تلقائيا مع ميلان حركة السيارة.

وتنفرد سيارات FY11 بقمرة ذات تصميم لم تشهده سيارات Geely من قبل، وبواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشات كبيرة تعمل باللمس، فضلا عن التصميم الفريد للحاجز الفاصل بين المقاعد الأمامية والذي يرتكز عليه ناقل السرعة مع أزرار التحكم بأنظمة القيادة.

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وحصلت هذه المركبات على أنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد ودرجة حرارتها، وحساسات إضاءة وحساسات للمطر، إضافة لأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وعلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية.

وستطرح FY11 بعدة أنواع من المحركات، محركات توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 177 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 و254 حصانا، وبعجلات مميزة بمقاس 18 و19 إنشا.

المصدر: moto1