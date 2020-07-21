روسيا تستقبل مركبة صينية بمواصفات تفتقدها أفضل السيارات الحديثة!

أعلن وكلاء شركة FAW الصينية في موسكو عن بدء بيع سيارات Bestune T77 المتطورة على أراضي الاتحاد الروسي.

ومن أبرز ما يميز هذه المركبات هي التقنيات الحديثة والمميزة التي حصلت عليها قمرتها، إذ زودت واجهة القيادة فيها بمساعدات ذكية بتقنية الهولوغرام، يمكن من خلالها التحكم بمعظم خصائص السيارة عبر الأوامر الصوتية، كما حصلت الواجهة أيضا على شاشتين بمقاس 12.3 بوصة، واحدة في المنتصف تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف وبعض الميزات الأخرى، وثانية قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

youtube

وجاءت Bestune T77 بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية لركنها بأمان في الأماكن الضيقة، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد ودرجة حرارتها.

أما هياكلها فأتت بتصميم مميز جدا، بطول 4 أمتار و52 سنتيمترا، وعرضها 184 سم، وارتفاعها 161 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها تعادل 170 سم.

إقرأ المزيد

كما ستطرح هذه السيارات في روسيا بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بنزين اقتصادية بعزم 143 و169 حصانا، وستحصل على علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: moto1