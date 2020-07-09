هيونداي تحول Elantra الشهيرة لسيارة رياضية فارهة!

انتشرت على بعض مواقع وصفحات الإنترنت صورا وفيديوهات تظهر التصميم الجديد لسيارات Elantra القادمة من هيونداي.

وتبعا للتسريبات فإن الصور التي انتشرت تظهر تصميم نموذج N Line القادم من سيارات Elantra، والذي سيحل محل نماذج Avante Sport التي انتشرت في كوريا وأمريكا وعدد من أسواق العالم.

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وبالنظر للصور نلاحظ أن تصميم Elantra أصبح مختلفا كليا، وحصلت نماذجها الجديدة على هيكل انسيابي رياضي بواجهة غريبة الشكل مزودة بفتحات هوائية كبيرة.

ومن أبرز لمسات الجمال والأناقة في هذه السيارات شكل الفتحات التي ستأتي فيها مصابيح الضباب الأمامية، والانحناءات البارزة على شكل حرف Y على الأبواب، وتصميم صندوق الأمتعة الخلفي الذي خطط لقسمه العلوي أن يكون على شكل جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية، إضافة إلى تصميم وحدات الإضاءة الخلفية التي امتدت على شكل خط أحمر مضيء على طول الصندوق.

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ولم تعرف بعد تفاصيل التقنيات الداخلية التي ستحصل عليها قمرة هذه السيارات، لكن تسريبات أشارت إلى بعض مواصفاتها التقنية الأخرى، حيث ينتظر أن تحصل على محركات T-GDI توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 204 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل، كما يفترض أن تطرح نسخ هجينة منها بمحركات تعمل بالبنزين والكهرباء.

المصدر: moto1