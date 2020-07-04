نيسان تستعد لإطلاق سيارة كروس شبابية بمحركات اقتصادية

تتحضر شركة نيسان للكشف في 16 يوليو الجاري عن سيارة مميزة، يتوقع أن تكون من بين أقل السيارات استهلاكا للوقود.

وتظهر الصور التي سربت لسيارة Magnite المنتظرة أنها ستأتي بهيكل كروس حجمه قريب جدا من حجم سيارات juke الشهيرة من نيسان، مزود بشبك أمامي عريض ومصابيح LED بتصميم مميز.

youtube/Power Drag

وستتميز هذه المركبة بعجلات كبيرة وسقف مائل على قسمه الخلفي جنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية، فضلا عن ممتصات صدمات وإطارات حول فتحات العجلات مغطاة بطبقات من البلاستيك المقاوم للصدمات وعوامل الرطوبة والحرارة.

#Nissan Magnite teased yet again. To be revealed in concept form on 16th July at the global headquarters. Scheduled to be launched in second half of FY2020-21. #MotorBeampic.twitter.com/hi1lxDGXrM — MotorBeam (@MotorBeam) July 1, 2020

وستحصل المركبة على قمرة مزودة بمقاعد جلدية مخصصة لـ 5 ركاب، وعلى واجهة قيادة فيها شاشة تعمل باللمس بمقاس 10 بوصات، فضلا عن أنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد.

youtube/Mr.MotoBHP

وستبنى Magnite على منصات CMF-A التي تم اختبارها في سيارت رينو الكروس أوفر، وستعمل بنظام دفع أمامي، ومحرك بنزين بثلاث أسطوانات بعزم 72 حصانا.

ومن المفترض أن تطرح عدة نسخ منها فيها علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، كما ينتظر أن تصدر منها نسخة معدلة فيها محرك توربيني يعادل عزمه 95 حصانا.

المصدر: moto1