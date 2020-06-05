هكذا أصبحت الجبارة Hilux

بسبب قوتها ومتانتها وقدراتها الكبيرة على اجتياز أصعب الطرق، تعتبر Hilux من بين أشهر سيارات البيك آب في العالم وأكثرها مبيعا، وخصوصا في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

ويأتي النموذج الجديد من هذه السيارت بالعديد من ملامح الجمال التي تميزه بشكل واضح عن نماذج Hilux السابقة، وخصوصا من ناحية التصميم الخارجي.

ظاهريا اكتسبت هذه السيارة ممتصات صدمات وواجهة أمامية جديدة كليا، زادت فيهما نسبة العناصر المصنوعة من الفايبر والبلاستيك، كما تغير تصميم مصابيح الضباب، وكذلك شكل المصابيح الأساسية التي حصلت على خطوط إضاءة مميزة في منتصفها.

وزودت السيارة أيضا بعناصر إضاءة ثبتت فوق إطار العجلات الأمامية، وتغير فيها تصميم المرايا الجانبية، وكذلك تغيرت أشكال المصابيح الخلفية، إذ حصلت على خطوط LED حمراء على شكل حرف B، وتزين الصندوق الخلفي بإطارات من أنابيب معدنية تمنح المركبة مظهر القوة وروح السيارات رباعية الدفع.

youtube/ Motor.TV

أما داخليا فحصلت واجهة القيادة في هذه المركبات على شاشة متطورة بمقاس 8 بوصات، تعمل مع نظام مولتيميديا حديث يمكنه الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النماذج الحديثة من هذه السيارات صنعت في معامل تويوتا في تايلاند، وزودت بمحركات ديزل بسعة 2.4 و2.8 ليتر بعزم 150 و201 حصانا.

المصدر: moto1