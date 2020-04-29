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لادا تطرح رباعية دفع أنيقة بسعر منافس

عالم السيارات

لادا تطرح رباعية دفع أنيقة بسعر منافس
Sputnik alixei kudenko
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أعلن وكلاء شركة لادا في موسكو عن بدء بيع النموذج الجديد من سيارات XRAY Cross رباعية الدفع.

وحصل نموذج Instinct الجديد من هذه السيارات على هيكل أنيق بطول 4 أمتار و17 سنتيمترا، وبعرض 198 سم، وارتفاع 164 سم، مزود بعجلات بمقاس 17 إنشا أقراصها مصنوعة من الكروم المتين.

وبالإضافة للشكل المميز حصلت هذه السيارات على قمرة واسعة مزودة بمقاعد رياضية مخصصة لـ 5 ركاب يمكن التحكم بها كهربائيا، وواجهة قيادة فيها شاشة كبيرة تعمل باللمس يمكنها الاتصال مع أجهزة أندرويد عبر البلوتوث، وفيها جهاز لبث إشارات الإنترنت اللاسلكية، ويمكنها التعامل مع مساعد ياندكس الصوتي.

وحصلت XRAY أيضا على نظام للملاحة وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام مولتيميديا متطور، ونظام إلكتروني لتسخين المقاعد والمقود،ونظام لتسخين الزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية.

كما زودتها لادا بأنظمة أمان تعتمد على حساسات مسافة أمامية وخلفية، وكاميرات ترصد الأجسام من الأمام والخلف.

وستطرح هذه السيارات بعلب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 6 مراحل، ونوعين من المحركات، محركات  بسعة 1.8 ليتر وعزم 122 حصانا، ومحركات بسعة 1.6 ليتر وعزم 113 حصانا.

كما ستحصل على نظام دفع أمامي، ونظام دفع خلفي، ونظام لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، أما أسعارها فستتراوح ما بين 13 و16 ألف دولار.

المصدر: autoreview

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