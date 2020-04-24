تويوتا تحول Yaris لرباعية دفع اقتصادية!

تصنف سيارات Yaris من بين أكثر السيارات الصغيرة الاقتصادية شهرة ومبيعا في العالم، وهذه النجاحات دفعت شركة تويوتا لتطوير نماذج جديدة منها لترضي شريحة أكبر من المشترين.

وتبعا للتسريبات فإن تويوتا تعمل حاليا على تطوير نموذج جديد من Yaris بهيكل كروس أوفر مميز ومتوسط الحجم، يجمع في تصميمه أجمل العناصر التي حصلت عليها تصاميم سيارات C-HR و RAV4 الجديدة.

وستحصل السيارة الجديدة على قمرة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة مزودة بشاشة بمقاس 10 بوصات تعمل باللمس، ومقود مزود بقبضات على جانبيه للتحكم بالسرعة.

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أما محرك هذه السيارة فسيكون بثلاث أسطوانات وسعة 1.5 ليتر، وعزم 116 حصانا، يستهلك كميات قليلة من الوقود كما في محركات Yaris الحالية.

وستزود هذه السيارة بعدة أنظمة دفع، نظام دفع أمامي، ونظام AWD-i يمكنه التحكم أوتوماتيكا بحركة العجلات وفقا للطريق الذي تتحرك عليه المركبة، كما ستزود بنظام لتثبيت السرعة، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

ومن المفترض أن تكشف تويوتا عن هذه السيارة رسميا في النصف الثاني من العام الجاري، وتطرحها في الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 19 و24 ألف دولار.

المصدر: autonews