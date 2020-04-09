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فولكس فاغن تحيي معشوقة الملايين من جديد!

عالم السيارات

فولكس فاغن تحيي معشوقة الملايين من جديد!
youtube/Jim Waltz
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تخطط فولكس فاغن لإطلاق نسخ جديدة من سيارات T1 Samba التي أسرت قلوب الملايين ببساطتها منذ أن أطلقت في ستينيات القرن الفائت.

وتبعا للتسريبات فإن السيارة الجديدة التي ستأتي باسم e-BULLI ستحافظ على التصميم الكلاسيكي لمركبات T1، مع بعض التعديلات البسيطة، وستزود بفتحة سقف واسعة تمنح الركاب شعورا مميزا أثناء السفر.

وستحصل هذه المركبة أيضا على قمرة بسيطة مزودة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 8 ركاب، وعلى واجهة قيادة مزودة بعدادات سرعة إلكترونية تحمل تصميم عدادات السرعة في السيارات القديمة.

وستزودها فولكس فاغن بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وميزة طلب النجدة عبر GPS، وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من نقل حمولات كبيرة، وأنظمة فرامل تعتمد الأقراص المعدنية وتقنية ABS.

فولكس فاغن تحيي معشوقة الملايين من جديد!
youtube/Jim Waltz
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والأبرز من كل ذلك هو أن السيارة الجديدة ستعمل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة، تمكنها من الوصول إلى سرعة 130 كلم/ساعة، وتزود ببطاريات تكفيها لقطع مسافة 200 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: MOTO1

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