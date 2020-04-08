نيسان تكشف عن X-Trail الجديدة قريبا

نشرت شركة نيسان في إحدى صفحاتها على "تويتر" مقطع فيديو ترويجيا للنموذج الجديد من سيارات X-Trail الذي ستطلقه في الأسواق قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن X-Trail القادمة التي ستحمل علامة Rogue التجارية ستختلف كليا عن جميع سيارات نيسان الكروس أوفر المطروحة حاليا.

وستحصل هذه المركبة على نظام يسمح لها بركن نفسها ذاتيا دون تدخل السائق، يعتمد على كاميرات وحساسات مسافات تعمل بزاوية 360 درجة.

Вежливость на дороге — залог безопасного вождения. При встречном движении #Nissan#XTrail самостоятельно переключает дальний свет фар на ближний, чтобы не слепить водителей других автомобилей. pic.twitter.com/GigqBeub5g — Nissan Russia (@nissanrussia) April 7, 2020

كما زودتها نيسان بنظام أمان يتحكم أوتوماتيكيا بحركة الفرامل ليمنع اصدامها بالأجسام الأخرى أثناء السير على الطرقات، إضافة لنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة لتسخين الزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية، فضلا عن نظام مولتيميديا متطور مزود بشاشة يمكنها الاتصال مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية عبر البلوتوث.

والنموذج المخصص للسوق الامريكية من هذه السيارة سيحصل على محركات بنزين بسعة 2.5 ليتر وعزم 170 حصانا، أما النماذج المخصصة للأسواق الأوروبية اليابان وروسيا والأسواق الآسيوية فستحصل على محركات بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 130 حصانا،ومحركات ديزل بسعة لترين وعزم 144 حصانا، وجميع هذه النماذج ستزود بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: MOTO 1