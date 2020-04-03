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تويوتا تعدل Corolla الأسطورية!

عالم السيارات

تويوتا تعدل Corolla الأسطورية!
PR/SAA/JS
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تقدمت تويوتا لمكتب براءات الاختراع في أستراليا بطلبات لطرح نماذج رياضية معدلة من سيارات Corolla الشهيرة.

وتبعا للتسريبات فإن نسخة GR الرياضية من Corolla من المفترض أن تحصل على هيكل هاتشباك مميز شبيه بهياكل سيارات civic type R الحديثة من هوندا.

وستزود هذه السيارة بجنح هوائي كبير على مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية، وعلى عجلات رياضية عريضة بمقاس 18 و19 إنشا، وأنظمة فرامل وتعليق رياضية.

وقمرة هذه المركبة ستحصل على مقاعد رياضية مخصصة لـ 4 ركاب، إضافة لمقود رياضي، وواجهة قيادة فيها شاشة بمقاس 10 بوصات تعمل باللمس.

أما المحرك فسيكون توربينيا بـ 4 أسطوانات وسعة 1.6 ليتر وعزم 272 حصانا، وعلبة السرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

ومن غير المعروف كم سيكون سعر Corolla الجديدة بعد، لكن من المتوقع أن تكشف عنها تويوتا رسميا في النصف الثاني من العام الجاري.

المصدر: moto1

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