هكذا ستبدو Qashqai الجديدة من نيسان

سربت بعض المواقع وصفحات الإنترنت صورا للنموذج الجديد من سيارة Qashqai، تظهر تحديث هذه السيارة بشكل كلي.

وتبدو السيارة الجديدة مختلفة كليا من حيث التصميم عن نماذج Qashqai الحالية، حيث أتت بواجهة أمامية معدلة، ومصابيح شبيهة بتلك الموجودة في سيارات Tucson الحديثة من هيونداي، أما مصابيح الضباب فيها فاكتسبت شكلا مثلثيا وأصبحت أكبر وأكثر تميزا.

وتبعا للتسريبات ستحصل هذه المركبة على أنظمة متطورة تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات ستمكنها من ركن نفسها ذاتيا في الأماكن الضيقة دون تدخل السائق، وكما في بعض سيارات بي إم دبليو ستحصل على منظومة "حفظ مسار الرحلة" لتتمكن من الخروج من الشوارع الضيقة عن طريق الرجوع إلى الخلف ودون تدخل السائق أيضا.

كما ستحصل على نوعين من المحركات، محرك بنزين اقتصادي بأربع أسطوانات وسعة 1.3 ليتر وعزم 160 حصانا، ومحرك ديزل بسعة 1.6 ليتر وعزم 163 حصانا، ستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بـ 6 مراحل، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

وستزودها نيسان بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام منع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام فرملة آلي يوقف حركتها اوتوماتيكيا عند الاقتراب بصورة خطيرة من أحد الأجسام أو السيارات على الطرقات.

المصدر: moto1