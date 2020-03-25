أفخم سيارات Genesis تصل السوق الروسية

أعلن وكلاء شركة Genesis في موسكو أنهم بدأوا باستقبال الطلبات لشراء سيارة G90 2021، أكثر مركبات الشركة تميزا وفخامة.

وستطرح G90 2021 في السوق الروسية بعدة نماذج: Royal وRoyal Long و Premier و Elite، جميعها مزودة بأنظمة خاصة تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا ودون تدخل السائق لمنع اصطدام السيارة بالأجسام الأخرى أثناء حركتها إلى الأمام أو الخلف.

كما ستحصل هذه السيارات على حزمة من التقنيات التي توفر رفاهية عالية للركاب مثل المقاعد المزودة بانظمة التدليك والتي يمكن التحكم بدرجات حرارتها إلكترونيا، وأنظمة لتنقية الهواء في المقصورة، وشاشات تعمل باللمس مخصصة لجميع الركاب، إضافة لأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

وستأتي نماذج G90 الجديدة بعدة أنواع من المحركات، محرك بنزين بسعة 3.8 ليتر وعزم 309 أحصنة، ومحرك توربيني بـ 6 أسطوانات وسعة 3.3 ليتر وعزم 370 حصانا، ومحرك قوي بسعة 5 ليترات قادر على توليد عزم 413 حصانا، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

أما أسعار هذه السيارات في روسيا فسيتراوح ما بين 4.9 و6 ملايين روبل (64-77 ألف دولار).

المصدر: tavto