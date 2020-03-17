أشهر سيارات الكروس أوفر في العالم

نشرت وكالة autostat نتائج دراسة أظهرت أشهر سيارات الكروس أوفر وأكثرها مبيعا في العام الفائت.

ووفقا لنتائج الدراسة فإن أكثر سيارة كروس أوفر شهرة العام الفائت كانت RAV4 من تويوتا، حيث بيع منها عام 2019 أكثر من 949 ألف مركبة.

وحلت في المرتبة الثانية من حيث عدد المبيعات العام الفائت سيارة Honda CR-V، والتي بيع منها العام الماضي 811 209 سيارة، وتلتها Volkswagen Tiguan التي بيع منها 736 855 .

وفي قائمة أكثر 10 سيارات كروس أوفر مبيعا العام الفائت جاءت أيضا Hyundai Tucson التي بيع منها 530 169 سيارة حول العالم، وبعدها Nissan Qashqai بـ 498 915 سيارة مباعة، وتلتها Kia Sportage بـ 477 961 سيارة.

كما ضمت تلك القائمة سيارات مثل Chevrolet Equinox التي بيع منها 430 714 قطعة العام الفائت، وMazda CX-5 التي وصلت مبيعاتها إلى أكثر من 427 ألف سيارة، وHaval H6بأكثر من 392 ألف سيارة، وNissan Rogue بـ 389 582 سيارة.

المصدر: إزفيستيا