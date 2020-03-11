 
مباشر

مازدا تسحر عشاقها بسيارة شبابية جديدة

عالم السيارات

مازدا تسحر عشاقها بسيارة شبابية جديدة
Reuters HB
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nf1s

قررت مازدا هذا العام شد أنظار الشباب وعشاق الأناقة والسيارات الرياضية، وأطلقت نموذجا جديدا من MX-5.

وتسحر السيارة الجديدة ناظريها بتصميمها المميز وهيكلها الانسيابي الصغير الذي صمم بشكل يعكس روح القوة ويحافظ في نفس الوقت على لمسات مازدا التي توحي بالتجدد والعصرية دوما.

ولتوفير أكبر قدر من المتعة أثناء التنقل بـ MX-5 الجديدة، زودتها مازدا بسقف متحرك قابل للطي يختفي بكبسة زر في صندوقها الخلفي للتحول إلى سيارة كوبيه مكشوفة، كما حصلت هذه السيارة على عجلات رياضية كبيرة ونظام تعليق خاص يمنحانها سلاسة كبيرة في الحركة.

وظهرت روح السيارات الرياضية في تصميم مقصورة هذه المركبة أيضا، والتي جاءت بمقعدين مصممين بطريقة مميزة، وحتى تصميم ذراع نقل السرعة والمقود وأزرار واجهة القيادة كلها صممت لتتناسب مع هذه الروح.

وحصلت MX-5 على أنظمة أمان i-Activsense، ومحرك توربيني بسعة لترين وعزم 184 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل، إضافة إلى أنظمة صوتيات Bose توزع الأصوات بطريقة مذهلة.

المصدر: moto1

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا