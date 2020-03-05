مرسيدس تزيح الستار عن E Class 2021

تعتبر سيارات الفئة E من مرسيدس من أكثر السيارات شهرة في العالم، وهذه السنة قررت مرسيدس طرح عدة نماذج من هذه الفئة لترضي بها أذواق أكبر عدد من الزبائن.

حصلت سيارات E Class لهذا العام على العديد من التعديلات التي جعلت من مظهرها أكثر أناقة وعصرية، إذ تغير فيها شكل ممتصات الصدمات الأمامية والخلفية، وتصميم الشبك الموجود على الواجهة الأمامية، وأدخلت على مصابيحها بعض التغييرات على عدسات الإضاءة لتجعل من شكل المصابيح أكثر جاذبية عند إنارتها.

ومن أبرز هذه النماذج جاء نموذج E350 الذي زود بمحرك هجين بعزم كلي يعادل 315 حصانا، ونظام دفع خلفي للعجلات.

أما نموذج E450 4Matic فجاء بمحرك بنزين بـ 6 أسطوانات وسعة 3.0 ليترات، قادر على توليد عزم يعادل 362 حصانا، ونموذج AMG E53 الأقوى فجاء بمحرك بنزين توربيني بسعة 3.0 ليترات وعزم 429 حصانا.

وجميع النماذج السابقة حصلت على أنظمة إلكترونية متطورة مزودة بكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة لتثبيت السرعة على طريق السفر، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات، وحساسات مسافات، وحساسات للمطر والإضاءة، إضافة لأنظمة كهربائية للتحكم بتبريد وتدفئة المقاعد والزجاج والمرايا.

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