الأسطورة Golf تظهر بحلتها الجديدة!

كما جرت العادة، ومثل كل سنة، امتلأت العديد من صفحات ومواقع الإنترنت هذا العام أيضا بالصور والفيديوهات التي نشرت من قبل فولكس فاغن للتصميم الجديد لسيارات Golf الأسطورية.

وبينت الصور التي نشرتها المواقع لـ Golf الجديدة مؤخرا أن السيارة حصلت على تصميم عصري مختلف بشكل كبير عن التصاميم الحالية لهذا النوع من السيارات.

ومن أبرز نماذج Golf التي ستطرح هذا العام سيكون نموذج GTI الرياضي، الذي حصل على هيكل انسيابي للغاية، مزود بعجلات مميزة بمقاس18 إنشا، وفتحات هوائية كبيرة على مقدمتها.

وستعمل هذه المركبة بمحرك توربيني بسعة 2.0 ليتر وعزم 245 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 6 مراحل، وأوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

كما ستطلق فولكس فاغن نموذجا آخر من سيارات Golf هذا العام هو Golf GTD، سيأتي بمحركات ديزل بسعة 2.0 ليتر من أسرة EA288 evo، وعزم 200 و184 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

youtube/ CAR CHANNEL

أما نموذج GTE الجديد من Golf فسيكون عبارة عن سيارة هجينة، مزودة بمحركات بنزين وكهرباء بعزم 150+116 حصانا، فيها بطارية باستطاعة 13 كيلواط، تكفيها لقطع مسافة 60 كلم بالاعتماد على الكهرباء فقط، والسير بسرعة 130 كلم/سا.

المصدر: autoreview