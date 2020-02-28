سوني تدخل عالم السيارات بمركبة جبارة!

لأول مرة في تاريخها قررت شركة سوني اليابانية دخول عالم السيارات، وطورت مركبة كهربائية تتحدى بها شركة تسلا.

وحرصت سوني أثناء تصميم هذه السيارة على جعلها متميزة في كل شيء، فانفردت بتصميم هيكلها، وفي الشكل الفريد للمصابيح المزودة بخطوط إضاءة في منتصفها، إضافة للخط المضيء على الواجهة الخلفية.

وحتى قمرة Vision-S لم تأت شبيهة بقمرة أي مركبة كهربائية أخرى، وزودت بواجهة قيادة عليها شاشة كبيرة تمتد على طولها تعمل باللمس يمكن تقسيمها لـ 5 أجزاء، وجانبا الشاشة المنحنيان يظهران محيط السيارة ويعملان مع الكاميرات الخارجية بدل المرايا الجانبية.

وحصلت هذه المركبة على تقنيات خاصة تزودها بالإنترنت اللاسلكي، وشاشات قبالة جميع الركاب، وأنظمة صوت مزودة بمكبرات صوت خاصة مدمجة في الأبواب والمقاعد.

وتعمل السيارة بمحركين كهربائيين بعزم 544 حصانا، قادرين على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.8 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 240 كلم/سا.

المصدر: إزفيستيا