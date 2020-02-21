سيارة جبارة من بي إم دبليو تظهر هذا العام!

بدأت شركة بي إم دبليو الألمانية باختبار سيارة جديدة بقدرات جبارة ستنضم إلى أسرة سياراتها من الفئة الرابعة.

ورغم حرصها على تمويه السيارة الجديدة بشكل جيد أثناء اختبارها في إحدى حلبات السباق، إلا أن المتابعين لاحظوا ملامحها العامة القريبة جدا من ملامح نموذج اختباري كانت قد كشفت عنه بي إم دبليو في معرض فرانكفورت العام الفائت، لكن باختلاف بسيط في تصميم المرايا.

وكان النموذج الذي كشفت عنه بي إم بليو مميزا بتصميم جديد كليا لشبك الواجهة الأمامية، الذي جاء مقسوما لقسميين متساويين وحوافه عريضة مطلية بالكروم اللماع.

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كما أتى النموذج بهيكل انسيابي مزود ببابين، وفتحات هوائية كبيرة، وواجهة خلفية فيها انحناءة على شكل جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات الكبيرة.

أما من الناحية التقنية فمن المفترض أن تأتي BMW 4 الجديدة بمحرك بـ 6 أسطوانات وسعة 3.0 ليتر بعزم 500 حصان تقريبا، ومحرك توربيني آخر B58 بعزم 382 حصانا.

المصدر: avtoreliz