فخمة ومتطورة.. سيارة Maybach الجديدة من مرسيدس!

رصدت بعض عدسات المصورين اختبار مرسيدس لسيارة S-Class W223 الفارهة الجديدة في شوارع جمهورية التشيك.

وبالرغم من التمويه الجيد الذي غطى هيكل السيارة إلا أن بعض ملامحها ظهرت للمهتمين، إذا لوحظ أن مصابيحها حصلت على تصميم جديد ومميز مقارنة بالمصابيح التي كانت موجودة في نماذج الفئة S السابقة من مرسيدس.

كما تمكن مصورو الفيديوهات من رصد بعض الملامح الداخلية للسيارة، والتي من أبرزها الشاشة الكبيرة التي تعمل باللمس الموجودة قبالة السائق، والتي توحي بأن واجهة القيادة ستخلو تقريبا من الأزرار، وسيعتمد السائق على الشاشة للتحكم بمعظم ميزات مركبته.

ومن الناحية التقنية من المفترض أن تحصل هذه السيارة على محرك بنزين كبير وقوي بـ 12 أسطوانة وسعة 6 ليترات، ومحرك آخر بـ 8 أسطوانات، يزيدان من تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان.

وستحصل هذه السيارة على أنظمة كاميرات تظهر محيطها بالكامل للسائق، وحساسات لقياس المسافات واستشعار المارة والسيارات على الطرقات لتفادي الحوادث، إضافة لأنظمة تثبيت أوتوماتيكي للمسار أثناء السير على الطرقات السريعة، ومقاعد مزودة بأنظمة تدليك وتبريد وتدفئة تمنح الراكب شعورا مميزا بالراحة.

المصدر: 7info