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أودي تكشف عن وحشها الرياضي الجديد!

عالم السيارات

أودي تكشف عن وحشها الرياضي الجديد!
youtube/ Woyshnis Media
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نشرت أودي مقطع فيديو ترويجي أظهرت فيه الجيل الجديد من سيارات R8 الجبارة التي تصنف من بين أجمل وأقوى السيارات الرياضية.

ويظهر المقطع التغيير الجذري الذي طال السيارة الجديدة مقارنة بنماذج R8 السابقة، إذ حصلت على هيكل انسيابي وأنيق بفتحات هوائية كبيرة على جانبي الأبواب مثل سيارات بوغاتي شيرون الشهيرة، كما تغير فيها شكل الواجهة الأمامية كليا، وتميزت بشبك مقسم إلى 3 أجزاء، واحد كبير في المنتصف، وآخران يزينان محيط المصابيح.

ومن علامات التميز والجمال في هذه السيارة أيضا اللون الأسود الذي تداخل مع ألوان الهيكل الأساسية، وطلي به شبك الواجهة الأمامية وأجزاء من ممتصات الصدمات، وعناصر من الأبواب والسقف، وكذلك الجنح الهوائي المثبت من الخلف.

أودي تكشف عن وحشها الرياضي الجديد!
youtube/ Woyshnis Media

ولن تعتمد R8 الجديدة على محركات V10 الجبارة التي أتت في سابقاتها من نفس الفئة، بل ستعمل بمحركات كهربائية تمنحها قوة تعادل 800 حصان، وستعتمد على بطاريات ليثيوم متطورة تكفيها لقطع مسافة تزيد عن 400 كلم بالشحنة الواحدة.

وستزود هذه السيارة بعجلات رياضية كبيرة، وأنظمة تعليق رياضية خاصة، ومكابح يدخل في تركيبها خلائط خاصة من الكربون والسيراميك مخصصة لكي لا ترتفع حرارتها كثيرا أثناء الفرملة على السرعات الكبيرة.

المصدر: speedme

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