تعرف على السيارة الشبابية القادمة من هيونداي

نشرت شركة هيونداي صورا ومعلومات عن الجيل الجديد من سيارات Solaris الاقتصادية الشهيرة، المعروفة في بعض البلدان العربية والآسيوية باسم Accent.

وبالنظر للصور نلاحظ أن الجيل الجديد من هذه السيارات حصل على بعض التعديلات التي طالت المظهر والتصميم الخارجي، فتغير تصميم الشبك الأمامي لغطاء المبرد في السيارة، وأصبح أكبر وأكثر جاذبية، كما تغير تصميم مصابيح الضباب قليلا، وأصبحت الانحناءات والفتحات الهوائية على الواجهة الأمامية بارزة أكثر.

Представляем первые официальные фотографии нового #SOLARIS. Официальная презентация модели состоится через неделю, 18 февраля. pic.twitter.com/EAEfsK0jNg — Hyundai Russia (@HyundaiRussia) February 11, 2020

أما من الداخل فحصلت هذه السيارة على واجهة قيادة مختلفة قليلا، مزودة بشاشة كبيرة في منتصفها تعمل باللمس، شبيهة بتلك الموجودة في بعض سيارات أودي الحديثة، كما حصل مقود هذه المركبة على أزرار أكثر للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية.

youtube/ Auto News

كما زودت المركبة بأنظمة لاستدعاء النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، ونظام تدفئة وتبريد للمقاعد، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد، وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام لمنع الانزلاق على الطرقات المتعرجة أو المغطاة بالمياه والثلوج.

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ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بمحركات شبيهة بمحركات Solaris الحالية، محرك بنزين بسعة 1.4 ليتر وعزم 100 حصان، ومحرك بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 123 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: drive.ru