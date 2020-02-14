بحلة مختلفة.. ستروين تطلق C3 الجديدة

منذ سنوات تحتل C3 الشهيرة من ستروين مراكز متقدمة في المبيعات بسبب تصاميمها الجذابة وإلكترونياتها المتطورة، لكن النموذج الأحدث من هذه المركبات أصبح الأكثر تميزا في هذه العائلة.

وكل شيء في السيارة الجديدة بات مميزا وملفتا للأنظار، بما في ذلك الإضافات البلاستيكية التي جاءت لحماية الأبواب من الصدمات، وكذلك اللون الأسود الذي دخل على ممتصات الصدمات وشبك الواجهة الأمامية وكذلك المرايا وحتى السقف.

ومن العناصر الجمالية الأخرى في هذه المركبة التصميم الغريب للمصابيح، التي باتت أنحف وزودت بتقنياتLED للإضاءة، ومصابيح الضباب غدت أكبر، كما أكسب أقراص عجلات مميزة بمقاس 16 و17 إنشا.

أما المقصورة فيها فلم تختلف كثيرا عن مقصورة C3 التي طرحت العام الفائت، لكن المقاعد عدّلت قليلا وزودت بطبقات تجعلها أكثر راحة وخصوصا أثناء السفر الطويل، كما أضيف مسند جانبي خاص لمقعد السائق.

وفيما يتعلق بالمحركات جاء الإصدار الجديد من C3 بنوعين منها: محرك توربيني بسعة 1.2 ليتر وعزم 110 أحصنة، ومحرك بسعة 1.5 ليتر وعزم 100 حصان.

المصدر: autoreview