Atlas Pro .. أحدث سيارة كروس من Geely الصينية

قررت Geely الصينية تعزيز مواقعها المتقدمة في سوق السيارات، وكشفت عن مركبة جديدة بمواصفات مميزة تجعلها واحدة من أفضل سيارات الكروس أوفر حاليا.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل أنيق بطول 454 سم، وعرض 183 سم، وارتفاع 171 سم، مزود بعجلات مميزة بمقاس 20 إنشا، وسقف بانورامي من الزجاج يمنح الركاب شعورا مميزا من الراحة أثناء السفر.

youtube/ Pro100wan

وجهزت هذه السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين تعملان باللمس، ونظام مكالمات خاص لاستدعاء النجدة في حالات الطوارئ، ونظام إلكتروني لمراقبة ضغط الهواء في العجلات، وكاميرات تظهر محيط الهيكل بالكامل، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد.

وزودت بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء السير على الطرق الوعرة، ونظام لمنع انزلاقها على المنحدرات، وآخر يعدل مسارها أتوماتيكيا في حالات الطوارئ.

وتعمل النسخ المجهزة للسوق الآسيوية والأوروبية منها بمحركات بنزين بسعة 1.5 ليتر وعزم 177 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.8 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: فيستي