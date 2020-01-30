FAW الصينية تغزو الأسواق برباعية دفع مميزة

تستعد شركة FAW الصينية لغزو أسواق روسيا وأوروبا والسوق الآسيوية بسيارة Bestune T77 الرباعية الدفع التي تتميز بالأناقة والتطور والسعر المنافس.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية، بطول 4 أمتار ونصف المتر، مزين بشبك أنيق وكبير من الكروم، ومصابيح LED مميزة.

كما زودت هذه السيارة بقمرة قيادة مجهزة بشاشتين واحدة قبالة السائق وأخرى في منتصفها، ومساعد صوتي متطور مزود بتقنية "هولوغرام"، إضافة إلى مقاعد جلدية مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، يمكن تبريدها وتدفئتها عبر نظام كهربائي.

وحصلت على كاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات لتفادي اصطدامها مع الأجسام والسيارات الأخرى على الطرقات، وأنظمة دفع أمامي ورباعي، وأنظمة تمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات الخطرة.

youtube/pro auto novinki

وتعمل هذه المركبة بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونوعين من محركات البنزين، أحدهما اقتصادي بسعة 1.2 ليتر وعزم 143 حصانا، ومحرك بنزين بسعر 1.6 ليتر، أما سعرها في الصين فيبدأ من 10 آلاف دولار فقط.

المصدر: MOTO1