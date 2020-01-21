تصنيف: "تويوتا" و"هوندا" أطول السيارات عمرا وأكثرها أمانا

نشر خبراء بوابة iSeeCars الإلكترونية الأمريكية تصنيفا لأطول السيارات عمرا التي لا يزال أصحابها يستثمرونها بعد مرور 15 عاما.

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وقام الخبراء بتحليل 350 صفقة لشراء وبيع السيارات المستهلكة أعوام 1984 - 2004 فتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن السيارات اليابانية هي أطول السيارات عمرا.

وتسود السيارات اليابانية في تصنيف السيارات الـ15 الأطول عمرا والأكثر شعبية التي يستخدمها مالكها لمدة لا تقل عن 15 عاما. ومن بينها 10 ماركات "تويوتا" و4 ماركات "هوندا" وماركة واحدة لـ "سوبارو".

ويرى رئيس بوابة iSeeCars ، فونغ لي، أن سبب الاستثمار الطويل لسيارات "تويوتا" و"هوندا" يكمن في أمانها الفائق وعمرها الطويل. وأضاف أن السيارات اليابانية لا تتطلب نفقات كبيرة لصيانتها لأنها لا تتعطل إلا نادرا ، ما يدفع أصحابها لعدم استبدالها.

وأظهرت الإحصاءات أن 18.3 % من أصحاب رباعيات الدفع Highlande لا يستبدلونها بعد شرائها عام 2004 وقبله. وأتت في المرتبة الثانية سيارة ميني وان Sienna (15.5%) وبعدها بيك آب Tacoma (14.5).

شغلت بيك آب Tundra المرتبة الرابعة (14.2%) وبعدها رباعية الدفع Forester Subaru ( 12.8% ) في المرتبة الخامسة.

المصدر: لايف