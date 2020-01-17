Genesis تتحدى بي إم دبليو بـ "قاتلة X5"!

ضمت شركة Genesis المتخصصة بإنتاج المركبات الفاخرة إلى أسرتها سيارة GV80 التي صنفت بأنها أبرز منافس لسيارات X5 التي تنتجها بي إم دبليو.

وأتت هذه السيارة بهيكل كبير مميز يحمل روح الأناقة والفخامة المعهودة في سيارات Genesis، طوله 4 أمتار و94 سنتيمترا، مزين بشبك أمامي كبير من الكروم، و 4 مصابيح إضاءة أمامية نحيفة بتصميم مميز.

ومقصورة هذه السيارة صممت لتوفر للركاب كل متطلبات الرفاهية والحداثة، وحصلت على عناصر أنيقة يدخل في تركيبها الخشب والكروم، إضافة لمقاعد مريحة مكسوة بالجلد الفاخر، وواجهة قيادة متطورة مثبت عليها شاشتان تعملان باللمس، واحدة قبالة السائق وأخرى في المنتصف.

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كما حصلت هذه السيارة على العديد من عناصر الأمان، منها وسائد هوائية تظهر حتى من بين المقاعد في حال وقوع الحوادث، ونظام فرملة أوتوماتيكي يمنع اصطدامها بالأجسام والسيارات الأخرى أثناء السير على الطرقات.

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وستتوفر هذه السيارة حاليا بمحركات ديزيل توربينية بعزم 278 حصانا، وعلبة سرعة بـ 8 مراحل، وستحصل في وقت لاحق على محركات بنزين بسعة 2.5 و3.5 ليتر.

المصدر: إزفيستيا