تعرف على منافسة RAV4 الاقتصادية من فورد

أطلقت فورد هذا العام نموذجها الجديد من سيارات Escape الرباعية الدفع، التي صنفت بأنها المنافس الأهم لسيارات RAV4 الشهيرة من تويوتا.

ومن أكثر ما يميز Escape الجديدة الهيكل الانسيابي الأنيق، والمصابيح المزودة بخطوط إضاءة من نوع LED ، والسقف البانورامي الكبير المصنوع من زجاج يميل لونه للأسود، ما يضفي على هذه السيارة روح الأناقة والعصرية.

أما قمرة السيارة فأتت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، واحدة قبالة السائق، وشاشة بمقاس 10 بوصات تعمل باللمس، تستعمل للتحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف وأنظمة القيادة ومراقبة الصور التي تلتقطها الكاميرات المثبتة على الواجهتين الأمامية والخلفية للمركبة.

autoreview

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أما صندوق الأمتعة في هذا السيارة فجاء بسعة 1062 ليترا، ويمكن زيادة سعته إلى 1926 ليترا وذلك بطي الصف الخلفي من المقاعد.

وتأتي هذه السيارة بعدة نسخ، نسخة مزودة بمحرك بنزين بسعة لترين وعزم 250 حصانا، ونسخة بمحرك بسعة 1.5 ليتر وعزم 180 حصانا، ونسخة بمحرك هجين بعزم 198 حصانا، ونسخة بمحرك هجين بعزم 209 أحصنة.

المصدر: autoreview