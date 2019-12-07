تعرف على منافسة porsche 911 من جاغوار

كشفت شركة جاغوار الشهيرة بتصنيع السيارات الفارهة والمميزة عن مركبة F Type الجديدة التي صنفت بأنها ستكون المنافس الأول لسيارات porsche 911 الرياضية.

وحصلت F Type الجديدة على العديد من التعديلات المميزة، وجاءت بشبك أمامي كبير وعريض يعكس روح القوة المعروفة بسيارات جاغوار، فضلا عن هيكل انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير الأيروديناميكية، وعجلات رياضية مميزة بمقاس 20 إنشا.

كما تغير شكل المصابيح في هذه السيارة وأصبحت أنحف وأكثر عصرية وأتت بأشرطة LED مضيئة، كما حصلت على ممتص صدمات أمامي جديد، وسقف بانورامي كبير، أما أبوابها فزودت بشعارات مضيئة تحمل اسم جاغوار تظهر عند فتح الباب، بالإضافة إلى قبضات مخفية داخل جسم الباب على غرار تلك الموجودة في سيارات تسلا.

والمقصورة أتت بمقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة، تعمل مع أنظمة apple carplay وandroid auto.

ويوجد عدد نسخ من هذه السيارات بمحركات مختلفة، محرك بـ 4 أسطوانات وعزم 296 حصانا، ومحرك بـ 8 أسطوانات وعزم 444 حصانا.

أما أقوى نسخة منها فزودت بمحرك سوبر تشارجر بعزم 567 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل لزيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.5 ثانية فقط.

المصدر: وكالات