Geely الصينية تغزو الأسواق برباعية الدفع Binyue

تستعد شركة Geely الصينية لاقتحام السوق الروسية وبعض أسواق العالم بسيارة Binyue التي صنفت من بين أكثر سيارات الدفع الرباعي الجديدة تميزا.

بنيت هذه المركبة على منصة مخصصة لسيارات فولفو، وحصلت على هيكل أنيق بطول 4.3 م، وقاعدتي عجلات تبعدان عن بعضهما 2.6 م.

وتميزت بالتصميم الفريد لشبك غطاء المبرد، والفتحات الهوائية الكبيرة، ومصابيح الـ LED التي تعطيها لمسة مميزة من العصرية.

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وقمرة هذه المركبة أتت بمقاعد جلدية تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة مزينة بالجلد والكروم، ومزودة بشاشة تعمل باللمس في منتصفها بمقاس 10 بوصات، وشاشة أخرى قبالة السائق.

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وتعمل هذه السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر، بعزم 177 حصانا وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، وهي قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7.9 ثانية.

وزودت بنظام مراقبة عبر كاميرات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: وكالات