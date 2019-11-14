"البومة الخارقة" تظهر في معرض دبي للسيارات

استعرضت شركة Aspark اليابانية في معرض دبي الأخير للسيارات نسختها الجديدة من سيارة Owl الكهربائية التي أطلق عليها البعض اسم "البومة الخارقة" لقدراتها الجبارة.

وأتت هذه السيارة بهيكل غاية في الانسيابية مزود بفتحات كبيرة وجنح هوائي مميز من الخلف لزيادة ثباتها على السرعات الكبيرة، وأبواب ترفع إلى الأعلى كما في سيارات لامبورغيني.

وتم تدعيم هيكلها الذي يزن 1900 كلغ بدعائم أنبوبية من الداخل وخلائط خاصة من المغنيزيوم وألياف الكربون تمنحه القوة والقدرة على تحمل الصدمات.

أما من الداخل فزودتها Aspark بقمرة غاية في التطور، فيها واجهة قيادة بشاشة كبيرة تعمل باللمس في منتصفها كما في سيارات "تسلا"، وشاشات صغيرة على المقود تظهر الصور من الكاميرات التي تعمل عمل المرايا الجانبية.

وأتت هذه المركبة بمحرك كهربائي جبار قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 1.69 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 400 كلم/ساعة.

كما تمكنها بطاريات الليثيوم المتطورة التي زودت بها من قطع مسافة 450 كلم دون الحاجة لإعادة الشحن.

المصدر: إزفيستيا