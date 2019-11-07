Octavia الأسطورية تعود بحلة جديدة كليا!

تستعد شركة سكودا للكشف عن الجيل الجديد من سيارات Octavia معشوقة الملايين، بتصميم جديد كليا ومواصفات متطورة.

وبالنظر للفيديوهات التي نشرتها بعض المواقع وأكدت أنها لسيارة Octavia الجديدة نلاحظ أن تصميم هذه السيارة أصبح مختلفا كليا، وحصلت المركبة على واجهة أمامية مميزة مزودة بمصابيح LED فريدة الشكل، وفتحة هوائية كبيرة تمتد على طول الواجهة.

ولم يغب التميز أيضا عن واجهة السيارة الخلفية التي صممت بشكل حرف V يجعل قسمها العلوي كأنه جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية.

أما المقصورة فرسمت كلوحة فنية مميزة تعكس روح التقنية المتقدمة، وزودت بلوحة قيادة خالية من الأزرار تعمل باللمس، وحصلت على شاشتين، واحدة في المنتصف وأخرى قبالة السائق.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات بنزين عادية بعزم 110 و150 و190 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 150 و200 حصان، وتحصل على علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: MOTO1