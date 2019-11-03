سوزوكي تعود للمنافسة برباعية دفع مميزة

قررت سوزوكي استعادة مراكزها في سوق السيارات وطرحت مركبة Jimny الجديدة التي صنفت كواحدة من أكثر المركبات الرباعية الدفع الصغيرة تميزا.

وحافظت سوزوكي في سيارتها الجديدة على الروح الكلاسيكية التي اشتهرت بها مركباتها رباعية الدفع دوما، فهيكل Jimny جاء بحواف وزوايا حادة ويشبه إلى حد كبير هياكل سيارات الفئة G من مرسيدس.

ورغم حجمها الصغير نسبيا إلا أن قمرة السيارة الجديدة جاءت بمقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وتميزت بأنها تمنح السائق والركاب شعورا مميزا بالراحة بفضل واجهاتها الزجاجية الكبيرة.

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كما حصلت هذه السيارة على قمرة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس وأحدث أنظمة المولتيميديا، إضافة إلى أنظمة كهربائية للتحكم بدرجات حرارة المقاعد والزجاج والمرايا، ومقود مميز مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة.

وطرحت Jimny في الأسواق بمحرك 1.5 ليتر بعزم 102 حصان، وعلبة سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 4 مراحل، ويتراوح سعرها ما بين 20 و25 ألف دولار.

المصدر: فيستي