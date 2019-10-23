Mazda 3 الأسطورية تواصل تألقها في الأسواق

تواصل سيارات Mazda 3 احتلال مراكز متقدمة في المبيعات حول العالم بفضل التعديلات الملحوظة التي أدخلتها عليها الشركة المصنعة هذا العام.

ومن أبزر مميزات سيارات Mazda 3 التي طرحت في الأسواق العام الجاري هو هياكلها الأنيقة والانسيابية التي أتت بتصميم هاتشباك وسيدان، وتزينت بمصابيح أمامية ضيقة تعمل بتقنيات LED، وشبك عريض أمام المبرد.

كما حصلت هذه السيارات على قمرة مميزة مزودة بمقاعد جلدية مخصصة لـ 5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها وحرارتها عن طريق أنظمة كهربائية متطورة، إضافة إلى واجهة قيادة فيها أحدث أنظمة المولتيميديا وشاشة تعمل باللمس، ولوحة عدادات جديدة كليا.

وزودت هذه المركبة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات ولدى هطول الأمطار والطرقات المكسوة بالثلوج.

وتأتي Mazda 3 المخصصة لأسواق الشرق الأوسط بعدة نماذج: نموذج بمحرك 1.6 ليتر بعزم 105 أحصنة، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 4 مراحل، ونموذج بمحرك ذي 4 أسطوانات وعزم 155 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ما يسمح للمركبة بالتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7.9 ثانية.

المصدر: وكالات