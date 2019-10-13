بوتين بحث في عشق أباد مع نظيره التركماني توريد سيارات "أوروس" الفارهة

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 11 أكتوبر في عشق أباد الرئيس التركماني، قربان قولي بردي محمدوف، وبحث معه توريد سيارات "أوروس" الفاخرة روسية الصنع إلى تركمانيا.

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وذلك على هامش اجتماع قمة بلدان رابطة الدول المستقلة في عشق أباد.

وقال محمدوف، في أعقاب اللقاء " قدمنا أول طلب بشراء السيارات وكان بودنا شراء دفعة أولى من السيارات التابعة لمشروع " كورتيج".

وشكر الرئيس الروسي نظيره التركماني على تقييمه العالي لمواصفات السيارة الروسية وأضاف قائلا " يسعدني أن سيارات "أوروس" الروسية أعجبت الرئيس محمدوف".

وبحث الرئيسان كذلك العلاقات الثنائية حيث أشار بوتين إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد خلال 7 أشهر خلت من العام الجاري بنسبة 62%.

يذكر أن "كورتيج" هو مشروع لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس بوتين، وتباع في الأسواق باسم ماركة "آوروس".

المصدر: نوفوستي