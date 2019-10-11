بوتين في عشق آباد لحضور قمة رابطة الدول المستقلة

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في اجتماع قمة بلدان رابطة الدول المستقلة في عاصمة تركمانستان عشق آباد، قبل محادثات ثنائية مع نظيره التركماني قربان قولي بردي محمدوف.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان له أنه من المزمع أن تضع القمة "تقييما لنتائج التعاون في إطار الرابطة خلال هذا العام في المجالات التجارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مجالي السياسة الخارجية والأمن".

ومن المتوقع أن يتم في ختام القمة التوقيع على عدد من الوثائق، بما فيها إعلان حول التعاون الاقتصادي الاستراتيجي لبلدان الرابطة وبرنامج للتعاون في مكافحة الإرهاب وغيره من مظاهر التطرف للفترة بين 2020 و2022.

وقبل الجلسة العامة للقمة سيبحث بوتين مع بردي محمدوف مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين روسيا وتركمانستان، إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية.

المصدر: وكالات