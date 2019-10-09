Silverado.. "عملاق شيفروليه" الجديد (فيديو)

كشفت شركة "شيفروليه" منذ مدة عن أحدث طرازات Silverado التي يعشقها محبو مركبات الـ "بيك آب" الكبيرة حول العالم.

وبالنظر إلى طرازات Silverado-2020 نلاحظ أنها أتت بهياكل كبيرة ومتينة، صنعت بعض أجزائها المتحركة من الألومينيوم، والأجزاء الأخرى من الفولاذ الصلب، وتزينت بعناصر من الفيبر وألياف الكربون المتينة.

كما حصلت هذه السيارات على كاميرات تبين للسائق محيط السيارة بالكامل، وكاميرات تظهر حتى الصندوق الخلفي، إضافة إلى محاور معدنية متحركة من الجنبين لمساعدة الركاب بالصعود إلى المقصورة.

وأتت هذه المركبات بمقصورات مخصصة لراكبين و5 ركاب، مزينة بعناصر من الخشب والبلاستيك والكروم، وزودت بمقاعد جلدية مريحة، ولوحة قيادة متطورة عليها شاشات تعمل باللمس، يمكنها العمل مع أنظمة "أندرويد" وiOS للاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية.

وتعمل Silverado بعدة أنواع من المحركات، أبرزها محرك بـ 8 أسطوانات، وسعة 6.6 ليتر، وعزم 401 حصان، إضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

ومن المفترض أن تصل هذه السيارة قريبا إلى العديد من أسواق الشرق الأوسط، بسعر يبدأ من 35.6 ألف دولار.

المصدر: وكالات