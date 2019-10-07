"تويوتا" تعدل HILUX الجبارة

استعرضت "تويوتا" مؤخرا أحدث نموذج من مركبات HILUX التي يعشقها الملايين من محبي سيارات الـ"بيك آب" حول العالم.

وحصلت HILUX 2020 على العديد من التعديلات التي شملت تصميم الهيكل والواجهات الأمامية والخلفية، وجاءت بمصابيح مميزة، وماصات صدمات معدلة جديدة.

أما قمرة هذه السيارة فأتت بمقاعد مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس قادرة على الاتصال مع أجهزة "أندرويد" وiOS، إضافة إلى مقود متطور بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والمولتيميديا.

وحصلت HILUX على عجلات بمقاس 18 إنشا، ومحرك بـ 4 أسطوانات وسعة 2.4 لتر، وميزة tart-stop التي تقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون خلال وقوف السيارة على الإشارات أو أثناء الازدحامات المرورية.

ويصل سعر هذه السيارة في بلدان الخليج وبعض البلدان العربية إلى 36.5 ألف دولار.

المصدر: وكالات